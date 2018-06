Marca si chiede: "Dove va Ronaldo?" E in lizza c'è anche la Juventus

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sul proprio sito, Marca si è chiesta, con un approfondimento degno di nota, dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo visto che i suoi giorni alle merengues sembrano sempre più agli sgoccioli. Le parole espresse dopo la finale di Champions vanno in questa direzione, anche se i club con la disponibilità per avere tra le proprie fila l'asso portoghese, non sono poi molte.

La prima destinazione che viene in mente, scrive il giornale spagnolo, è il Manchester United, dove si è consacrato a livello internazionale vincendo sia la Champions che il primo Pallone d'Oro. C'è naturalmente anche l'opzione Manchester City, che garantisce una squadra subito competitiva per vincere in Inghilterra ma anche in Europa. Convivere con Guardiola tuttavia appare complicato.

Uscendo dalla ricca Inghilterra, solo il PSG appare in grado di convincere il Real Madrid a privarsene: magari con uno scambio con Neymar, l'ipotesi più affascinante. Altre possibilità in Europa? Sono Bayern Monaco e, udite udite, Juventus: i tedeschi dovrebbero sostituire Lewandowski, che cerca da mesi l'addio alla Germania, mentre CR7 ha flirtato con la Vecchia Signora dopo il suo gol in rovesciata a Torino.