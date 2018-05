Marcano saluta il Porto: "Un ciclo è finito. Siamo stati un esempio"

Attraverso il profilo ufficiale su Facebook del Porto Ivan Marcano, nuovo difensore della Roma, ha voluto salutare il suo vecchio club e tutti i tifosi andalusi: “Sono stati sufficienti quattro anni per far sì che la mia decisione di venire al Porto fosse la migliore decisione che avessi mai potuto prendere in quel momento della mia carriera. Ci sono stati momenti negativi, ma sempre con l’orgoglio di sapere che abbiamo dato il 100%. Un ciclo della mia vita è finito, con la convinzione che è il momento giusto. Lascio la squadra dove merita di essere. In primo luogo, vorrei ringraziare i miei colleghi, solo noi sappiamo quanto ci costa essere campioni, l’unione è stato il nostro marchio di fabbrica. Grazie allo staff, per avermi fatto recuperare dagli infortuni. Mi hanno aiutato quando non ero in forma ottimale e mi hanno dato più del necessario. Grazie a tutto il team tecnico per la fiducia riposta in me. Quando sono arrivato mi è stato dato un buon consiglio: «Devi lasciare Olival ogni giorno meglio di quello passato» e mi avete aiutato a farlo. Al club ed al presidente, che mi ha sostenuto in tutte le fasi del mio soggiorno. Infine, al Porto in generale e ai portisti in particolare. Il primo, perché mi hanno fatto sentire come se fossi a casa in una città straniera e ai tifosi perché sono i fan che la squadra merita, un club vincente ha bisogno di una struttura sociale critica quando è necessario migliorare ed essere esigente quando facciamo male (contro tutto e contro tutti). Abbiamo dimostrato di essere un esempio in tempi difficili. GRAZIE!“.

Felicidades nesta nova etapa na AS Roma. Uma mensagem do Marcano para todos os Portistas:

"Quatro anos de experiência... Pubblicato da FC Porto su mercoledì 30 maggio 2018