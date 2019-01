Marcelino: "Juve-Garay? Fino al 30 giugno resta sicuramente qua"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Valencia Marcelino, in conferenza stampa, ha parlato della voce di mercato che vuole la Juventus sul difensore Ezequiel Garay: "Non penso ad altre situazioni che non prevedano la permanenza di Garay qua al Valencia fino al 30 di giugno", la precisa risposta del tecnico sul centrale argentino.