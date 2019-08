© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'asso del Real Madrid, Marcelo, ha parlato dell'accostamento alla Juventus dell'anno scorso: "Mi sono sempre sentito legato al Real Madrid e al madrilismo. Sono stato avvicinato spesso a dei club italiani, ma erano solo rumors. La verità è che amo il Real, è la mia casa e il miglior club del mondo".

sull'ultima stagione al Real Madrid: "La pressione che c'è sul Real non è paragonabile a nient'altro nel mondo dello sport. Quando il Real non vince, sembra che il mondo crolli. Questo club ha dato tanto al calcio, più di quanto ha ricevuto. Ora abbiamo un buon mix di gioventù ed esperienza,c on l'imiltà giusta faremo ancora bene".