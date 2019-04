© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria sull'Athletic Bilbao il terzino del Real Madrid Marcelo ha allontanato le voci di un addio – c'è sempre la Juventus sule sue tracce – giurando amore eterno al club iberico: “Tutti sanno la felicità che provo giocando e allenandomi con questa maglia. Non mi importa quello che dicono gli altri, il Real Madrid è casa mia e chi mi conosce lo sa. - continua il brasiliano - Tutto quello che è successo in questa stagione non mi ha scalfito, ho continuato a lavorare e ad aiutare i miei compagni, che giocassi o meno. Giocare o non farlo fa parte del lavoro di un calciatore, ma non ho mai smesso di impegnarmi e appoggiare la squadra".