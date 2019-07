© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcelo giura amore al Real Madrid. Intervistato dai canali ufficiali del club spagnolo, il terzino brasiliano si è mostrato completamente coinvolto nel nuovo progetto di Zidane, spegnendo così in maniera definitiva i rumors sulla Juventus: "Affronteremo questa stagione con la voglia di vincere tutto. Vogliamo allenarci duramente per giocare bene. Ci stiamo divertendo per dare allegria ai tifosi, l'obiettivo è vincere tutto, ma sappiamo che l'annata sportiva non è ancora iniziata. Mi sento orgoglioso di giocare nel migliore club del mondo e di avere la stessa fiducia e voglia di vincere di quando sono arrivato la prima volta".