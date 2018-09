Marcelo chiude le porte alla Juventus: "Resto al Real ancora tanti anni"

© foto di J.M.Colomo

Raggiungere Cristiano Ronaldo alla Juventus? No, Marcelo vuole chiudere la carriera al Real Madrid. Ad annunciarlo è stato lo stesso terzino brasiliano, intervistato da Real Madrid Tv: "In questo periodo della mia carriera sono elettrizzato e ho la voglia di giocare di un diciottenne, come se fossi Vinicius. Futuro? Rimango in Spagna, al Real Madrid. Qui sono felice, la gente sa che questa è casa mia e ho ancora tanti anni di contratto coi blancos. Per me il Real è il miglior club del mondo e io voglio giocare nel miglior club del mondo. Ci sono tante persone che si nascondono dietro i social network per dire fesserie e creare casi che non ci sono".