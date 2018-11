Marcelo: "Il manto erboso dell'Olimpico non era in ottime condizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria per 2-0 sulla Roma, il terzino del Real Madrid Marcelo ha parlato in mixed zone, come riporta vocegiallorossa.it: "Qual è la differenza tra Eibar e Roma? A Eibar non avevamo molto spazio, oggi abbiamo avuto la palla. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma il manto erboso non era in ottime condizioni. Come abbiamo giocato? Bene, ognuno pensi quello che vuole, nel primo tempo abbiamo sofferto ma abbiamo controllato la partita. Qualificazione? L'importanza bisogna darla a tutte le competizioni, vogliamo essere i primi in tutte le competizioni e volevamo rimanere così in Champions fino al passaggio agli ottavi. Consigli per Isco? Non sono io quello che può dare consigli. Siamo più 'anziani' e sappiamo cosa dobbiamo fare. Tutti i giocatori vogliono giocare. Questo è quello che fanno tutti i giocatori. Devi lavorare. Non sto dicendo che non sta lavorando, ma il calcio è così".