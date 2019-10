Aneddoto di Marcelo su Cristiano Ronaldo, relativo alla finale di Cardiff del 2017 fra Juventus e Real Madrid, con CR7 all'epoca asso degli spagnoli. Il brasiliano, a The Players Tribune ha dichiarato: "Eravamo seduti attorno al tavolo al pranzo della vigilia: io, Danilo e Casemiro. Silenzio assoluto. Nessuno diceva nulla. Sentivi lo stomaco fare strani rumori, ma nessuno diceva nulla. A un certo punto Cristiano ci chiede: 'Sono solo io a sentire la pressione nello stomaco?'. E tutti rispondemmo: 'Anche io, fratello! Anche io'. Nessuno voleva ammetterlo, ma se uno come lui si sentiva così allora ci siamo sentiti autorizzati ad ammetterlo. Cristiano è glaciale, ma anche lui se la stava facendo sotto. Quell'episodio sciolse le tensioni, dovevamo solo fare questo". E ancora: "Quando ci stavamo avviando verso lo stadio, Cristiano ci disse esattamente come sarebbe andata la partita: 'All'inizio sarà difficile ma nel secondo tempo vinceremo facilmente'. Non posso dimenticarlo, l'aveva predetto".