© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcelo vuole la Juventus. Ne sono certi in Spagna, dove i principali media scrivono della volontà dell'esterno brasiliano di raggiungere a Torino l'amico Cristiano Ronaldo. "Se faranno un'offerta per me, dovete lasciarmi andare", sarebbero le parole del calciatore delle merengues riportate da Sportmediaset.it. Una richiesta che potrebbe essere accolta da Florentino Perez, in aria di rivoluzione a fine stagione. Secondo la stampa spagnola per il terzino brasiliano è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro con la dirigenza dei blancos: "Se la Juventus farà un'offerta per me - avrebbe chiesto - dovete lasciarmi andare".