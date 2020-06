Marchegiani: "Sono felice per Meret, merita di essere titolare nel Napoli"

vedi letture

Luca Marchegiani, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli, commenta così la prestazione di Alex Meret: "Sono molto contento per Meret. Secondo me è stato accantonato un po' troppo frettolosamente. È un bravo ragazzo che merita essere il titolare del Napoli. È tornato titolare in una partita importante, è stato bravo ad inizio gara su Cristiano Ronaldo. Poi non ha dovuto fare parate straordinarie, Buffon nei 90 minuti è stato più decisivo, ma il rigore parato a Dybala lo erge a eroe della serata".

Gattuso?

"È un allenatore bravissimo. Si è difeso in quel modo perché sapeva che la Juventus non avrebbe trovato spazio, poi non ha giocato in contropiede. L'azione parte sempre dalla difesa".

La Lazio può vincere lo Scudetto?

"Ci sono talmente tante variabili che è difficile fare previsioni. La Lazio, prima della sosta, era la squadra più lanciata, anche aveva un punto in meno rispetto alla Juventus. Non so se sarà capace di tornare con la stessa forza, vedremo".