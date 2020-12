Marchegiani sull'Inter: "Shakhtar sceso in campo per il pareggio, l'atteggiamento è quello"

"Lo Shakhtar è sceso in campo per il pareggio, l'atteggiamento è quello. Per la prima volta in stagione gli ucraini sono infatti in campo con il 5-4-1". Questo il commento di Luca Marchegiani durante la partita tra l'Inter e gli ucraini, ancora ferma sullo 0-0.