Marchegiani sulla Juventus: "Chi vince da nove anni non ha la stessa fame di vittorie"

Luca Marchegiani ha commentato il momento della Juventus ai microfoni di Sky Sport: "I bianconeri hanno tre punti dalla vetta, ci devi mettere sempre qualcosa in più anche se sei la più forte. Una squadra che vince per nove anni di fila il campionato non ha la stessa fame di vittorie di chi non vince da parecchio".