Marchetti-Criscito: il Genoa riparte dall'esperienza

Doppio colpo per il Grifone. Non è nemmeno trascorso un mese dalla conclusione del campionato che il Genoa è già all'opera per dare il più presto possibile a Davide Ballardini una squadra competitiva per l'anno prossimo. Un giocatore per reparto, più la porta nel caso in cui Perin avesse salutato. E' questo ciò che aveva chiesto il tecnico ravennate nella sala stampa del “Ferraris” dopo il match contro il Torino. Innesti nuovi per far accrescere il tasso qualitativo della squadra e poter guardare al campionato che verrà con ottimismo e tranquillità. I primi due tasselli sono di assoluto valore e soprattutto andranno ad incrementare l'esperienza in campo dopo il rinnovo contrattuale di Goran Pandev: Domenico Criscito e Federico Marchetti.

MARCHETTI PER IL DOPO-PERIN - La partenza di Mattia Perin destinazione Juventus aveva lasciato scoperto un buco nella porta rossoblu. Negli ultimi giorni aveva preso quota la pista Federico Marchetti e nella giornata di ieri l'estremo difensore di Bassano del Grappa ha raggiunto il capoluogo ligure per le visite mediche del caso. Nessuna dichiarazione ma un saluto ai suoi nuovi tifosi per un'avventura da iniziare a tutta birra. Due anni di contratto più opzione per il terzo e cancellare l'ultimo anno e mezzo passato nella Capitale, prima l'infortunio al ginocchio poi la stagione passata ai margini della rosa della Lazio.

OGGI IL CRISCITO-DAY - Il figliol prodigo torna alla base. Domenico Criscito sancirà quest'oggi il suo ritorno al Genoa. Già nel pre-partita dell'ultima gara di campionato contro il Torino aveva salutato la Gradinata Nord lasciando trasparire l'emozione di chi rimette piede nello stadio che lo ha lanciato nel grande calcio. Alle 12 infatti Mimmo, che con il ritorno in Italia dallo Zenit ha riabbracciato anche la Nazionale di Roberto Mancini, incontrerà la stampa per la consueta conferenza di presentazione al Museo del Mare di Genova. Successivamente, per sua volontà, sarà a disposizione dei tifosi per autografi e fotografie. Un doppio colpo di esperienza per il Genoa: Federico Marchetti e Domenico Criscito. Per riprendere un discorso, chi per un motivo chi per l'altro, lasciato in sospeso.