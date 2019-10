© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'ultimo bilancio chiuso al 30 giugno, il Milan ha incassato da ricavi commerciali 56.8 milioni di euro. Un dato in calo rispetto alla precedente stagionale di circa sei milioni di euro che - scrive oggi la 'Gazzetta dello Sport' - conferma il trend degli ultimi anni: dal 2015-16 sono stati bruciati circa 30 milioni di euro visto che in quel bilancio si toccò l'apice di 86.5 milioni derivati di euro per ricavi commerciali.