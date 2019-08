© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella lunga intervista a Sky Sport, Claudio Marchisio ha spiegato anche il perché del rifiuto nei confronti dell'offerta di Suning per la Cina: "So che c’è stato un interessamento, ma offerte vere e proprie e contatti non ci sono stati. Innanzitutto conta il progetto, quindi bisogna vedere realmente cosa ci sarà in futuro. L’unica cosa che mi sento di dire è che voglio rimanere coerente come ho sempre fatto in passato e non indosserò mai un’altra maglia in Italia, quindi le uniche offerte che posso prendere in considerazione in base ai progetti saranno sicuramente all’estero e non in Italia. Se ha inciso nella scelta il fatto che Suning sia legata all’Inter? Sicuramente un po' sì, apprezzo il lavoro che hanno fatto in Italia con l’Inter ma questa vicinanza con la maglia nerazzurra non mi porta ad essere sereno sulla scelta. Che effetto fa veder Conte e Marotta insieme che provano a far vincere l’Inter? Secondo me è un’iniezione di fiducia non soltanto per l’Inter ma anche per le altre squadre, di provare a strappare il titolo alla Juventus e nello stesso tempo un campanello per la Juventus che deve guardarsi intorno perché ci sono società che vogliono lottare seriamente per lo scudetto".