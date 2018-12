© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Marchisio ha salutato la Juve proprio dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Nell'intervista a La Stampa, il Principino ha commentato proprio la possibilità sfumata di dividere lo spogliatoio col campione portoghese: "I miei figli mi hanno sgridato: 'papà, arriva lui e tu te ne vai?'. Tutti trattano Ronaldo come una star di Hollywood e ha pressioni assurde che in campo non si vedono quasi mai. È arrivato qui rincorso da problemi: il fisco spagnolo, le accuse di stupro, non sono situazioni semplici da gestire. Ci vuole testa. Non è solo fortissimo, riesce a dare ulteriore qualità a chi ha vinto sempre. È trainante".