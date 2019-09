Marchisio: "Da Dybala voglio di più. Anti-Juve? A ora direi Inter e Torino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus oggi svincolato dopo la rescissione con lo Zenit San Pietroburgo, ha concesso un'intervista a TuttoJuve.com, cominciando dalle aspettative sulla stagione dei bianconeri: "Ho seguito, ovviamente, le prime due partite. Ho visto delle buone cose, altre su cui lavorare. Ma è normale che sia così, sarei più preoccupato se alla seconda giornata girasse tutto perfettamente. C’è un aspetto però sul quale non si può lavorare, ed è lo spirito, e in queste prima due partite ho visto che davvero non manca. Altrimenti contro una squadra forte come il Napoli, non si riuscirebbe a portare a casa la vittoria in quel modo. Senza fare grossi giri di parole, dico che mi aspetto qualcosa in più da Paulo Dybala perché è un calciatore fortissimo. In questo momento la classifica dice che le anti-Juve sono Inter e Torino e quindi rispondo loro. Vediamo come evolverà la situazione".

Parlando poi dell'infortunio occorso all'ex compagno ed amico Giorgio Chiellini, ha risposto: "Ho sentito Giorgio e l’ho trovato davvero carico. L’augurio, più che farlo a lui, lo devo fare agli avversari che se lo troveranno davanti, perché sono sicuro che tornerà ancora più forte di prima".