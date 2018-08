Marchisio, dopo l'addio alla Juventus spunta la pista Montreal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, l'opzione più accreditata in queste ore per il futuro di Claudio Marchisio è il Canada e i Montreal Impact. Al momento nulla di concreto, ma l'ormai ex centrocampista della Juventus vaglierà le ipotesi nei prossimi giorni che potrebbero arrivare da tutta Europa. Improbabile, invece, un futuro in Italia anche per scelta del giocatore.