Il giornale Tuttosport scrive del futuro di Claudio Marchisio, 32enne centrocampista svincolatosi da pochi giorni dalla Juventus. Il calciatore interessa al Paris Saint-Germain ma anche al Nizza e al Monaco, con queste due ultime ipotesi che possono essere allettanti per questioni logistiche vista la vicinanza a Torino. Sulle sue tracce - come già scritto ieri su TMW - c'è anche lo Sporting, soprattutto se in panchina dovesse accomodarsi Claudio Ranieri, ma anche altre piste iberiche come Atletico Madrid, Siviglia e Betis. Intanto Marchisio, attraverso i propri social, fa sapere che a breve sceglierà la prossima destinazione.