Marchisio e il post Juventus: ci pensano in quattro

Serie A, calciomercato e rose da 25 calciatori. Torna il consueto appuntamento targato TMW. Da quattro anni la FIGC ha infatti introdotto la normativa per cui, all'inizio del campionato di Serie A, ogni squadra deve presentare una rosa composta al massimo da 25 calciatori. Di questi,...

Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Ancelotti: qui per vincere"

Inter, Skriniar è in dubbio per il Sassuolo: pronto Miranda

Il Secolo XIX sul Genoa: "Laxalt saluta Genova, ma Lazaar non arriva"

Il Giornale: "Che ipocrisia voler bloccare il calcio per lutto"

AS apre con Modric: "È il momento di rialzarsi"

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

