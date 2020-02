vedi letture

Marchisio e il ritorno alla Juve: "Me lo immagino, ma non è certo che avverrà"

Nel corso dell'intervista a DAZN, Claudio Marchisio ha parlato anche di un suo eventuale ritorno alla Juventus: "L’addio l’ho maturato durante la riabilitazione. Quindi già vivevo un’altra realtà, stavo più con la famiglia, ero fuori dall’allenamento coi compagni e quello mi ha aiutato a metabolizzare. Ho una società che segue diversi sportivi per aiutarli ad alleggerire tutto ciò che è extra attività agonistica: ormai ogni sportivo è un brand e deve essere seguito a 360° su tantissimi aspetti. Un futuro alla Juve me lo immagino, certo, ma non è detto che avverrà. Sto diversificando per capire quale sarà il mio futuro”.

Ti sarebbe piaciuto giocare con Cristiano Ronaldo?

"Sì, mi sarebbe piaciuto. Purtroppo le scelte della propria vita non possono essere legate ai giocatori che arrivano. Il bello è quello che ha portato: ha alzato l'asticella in una squadra che sapeva già come lavorare. Uno che mi ha stupito? Bentancur è cresciuto in maniera importante. E Dybala si è ripreso la sua rivincita, dimostra che è davvero un fuoriclasse”.