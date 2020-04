Marchisio fa la sua formazione per giocare a 5: "In porta metto Ter Stegen"

In diretta su Instagram con Lorenzo Bonaria, presidente e fondatore L84 (società di calcio a 5 piemontese), Claudio Marchisio fa la sua formazione per una squadra ideale a cinque con calciatori professionisti del calcio a undici. “Metterei Douglas Costa, Pjanic, Dybala – spiega -. In porta? Ter Stegen mi sembra quello più vicino al calcio a cinque per il suo modo di parare. Il quinto...”. A questo punto il suo interlocutore lo interrompe: “Beh, se ha ancora voglia di giocare, per me il quinto è Claudio Marchisio!”.