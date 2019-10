Marchisio: "I rimpianti? Non aver vinto la Champions e l'Europeo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio, nel corso della conferenza stampa d'addio al calcio giocato , ha parlato anche dei suoi rimpianti. "I miei rimpianti sono stati quelli di non aver vinto la Champions con la Juventus e non vincere l'Europeo con l'Italia. L'anno della Serie B per me è stato importante e in quel momento lì era solo indossare la maglia della Juventus, non indossarla in Serie B. Io in quel momento ero felicissimo e dovevo sfruttarlo al massimo".