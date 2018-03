Marchisio: "In Italia indosserò solo la maglia della Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso un'intervista concessa alla rivista Vanity Fair, il centrocampista Claudio Marchisio ha parlato del suo futuro e di quello del portiere Gianluigi Buffon. "Non chiedo mai a Buffon cosa farà ma, secondo me, non si ritirerà e continuerà a giocare. Il mio futuro? Esclusa la parentesi all’Empoli per un anno, gioco per la stessa squadra da 25 anni. Ho ancora due anni di contratto e qualsiasi cosa accada, so che in Italia indosserò soltanto questa maglia, piuttosto smetto, ma non vado altrove", le parole riportate da Tuttojuve.com.