Marchisio: "Juve, anche un campione immenso non ti dà la vittoria certa"

"Con Ronaldo si pensava di aver eliminato quel poco che mancava per vincere la Champions". La Juve vista dalla Russia, da Claudio Marchisio. Il centrocampista, andato allo Zenit in estate, racconta al Corriere della Sera come ha vissuto l'eliminazione dei bianconeri: "Un campione, per quanto immenso non ti può dare la certezza di vincere. Altrimenti Ronaldo e Messi si sarebbero spartiti le ultime 10-15 edizioni".

Questa Juve sarà apprezzata in pieno solo tra anni?

"Credo proprio di sì. Ma già adesso bisogna ricordarsi che ci sono squadre che non solo non vincono da tanto, ma neppure si avvicinano alla Juve".

Stravincere il campionato un problema per la Juve?

"Mi sembra un problema per le altre. La Juve ha sempre lavorato per crescere e starle dietro su un percorso lungo è difficile".

Bilancio allo Zenit?

"Aveva ragione Buffon. Mi ha detto che se avesse saputo prima che il calcio all’estero era vissuto in modo così diverso, ci sarebbe andato con qualche anno d’anticipo".