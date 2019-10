Marchisio: "La mia maglia numero 8 è in ottime mani con Ramsey"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex bianconero Claudio Marchisio, che recentemente ha dato l'addio al calcio, è stato intervistato dal Daily Mail: "Un mio trasferimento in Premier League in passato? Due dei miei giocatori preferiti quando ero ragazzo, Steven Gerrard e Frank Lampard, giocavano lì, quindi per me era normale seguire la Premier League. Il ritmo e la fisicità delle partite mi hanno sempre affascinato. Oltre al concetto secondo il quale i tifosi sono la cosa più importante. Loro chiedono di vedere la maglietta sporca di sudore, come simbolo della battaglia sul campo. In passato c'è stato interesse da parte del Manchester United e del Chelsea, ma trascorrere tutta la mia carriera alla Juventus è stata la mia priorità come giocatore. La maglia numero 8 della Juve? La maglia è finita nelle migliori mani. Ramsey è un giocatore fantastico. Le mie preferenze erano due: lui o un giocatore del vivaio arrivato in prima squadra. Un futuro da allenatore? Non escludo nulla, ma per il momento non ho deciso cosa farò".