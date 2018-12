© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia vista dalla Russia. È la nazionale che racconta Claudio Marchisio a La Stampa: "Come il Paese va ad alti e bassi: male nel 2010, in finale agli Europei nel 2012, male in Brasile, emozionante nel 2016 e poi i Mondiali mancati. Credo che Mancini stia provando a dare equilibrio. All'Italia questo serve".

Sull'incontro tra Salvini e i capi ultrà Milan.

"Devo per forza rispondere? Non mi sono mai piaciuti certi atteggiamenti. Detto ciò, gli ultimi governi non li avevamo votati, ora c'è stata una votazione e vediamo dove ci porterà. Spero solo che il futuro sia migliore di quello che mi immagino".