Marchisio: "Pogba, torna alla Juve. Futuro? Mi piacerebbe un percorso alla Nedved"

Claudio Marchisio favorevole a un ritorno alla Juventus di Paul Pogba. L'ex centrocampista bianconero, intervistato da 'Sportmediaset', s'è così espresso sul tema: "Me lo auguro ma è un peccato dire che adesso sarebbe il momento giusto per tornare. L’anno scorso l’ho incontrato a un evento privato e gli ho tirato le orecchie dicendogli perché aveva scelto di andare a Manchester e che doveva restare in bianconero. Ora sono cambiate un po’ le cose, è cambiato il centrocampo della Juve ma mi auguro un suo ritorno perché farebbe bene a tutti e due. Conosce già l’ambiente e la Serie A, aumenterebbe la qualità di una squadra già formidabile".

Marchisio ha appeso gli scarpini al chiodo da pochi mesi e, per il suo futuro, crede in un futuro dirigenziale piuttosto che da allenatore: "Non credo che la panchina sarà la mia strada ma ho smesso giovane e ho tempo per cambiare idea in futuro. Fare un percorso come Nedved sarebbe una bella prospettiva anche perché penso che avere in società persone che conoscono lo spogliatoio e la città e che possano fare da collante con la squadra sia molto importante".