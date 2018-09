Marchisio, rilancio Zenit. Piace anche al Porto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano ad aumentare le pretendenti alla mano del Principino Claudio Marchisio. Il centrocampista, ex Juventus, non ha problemi per il tesseramento, nonostante la deadline del mercato europeo si sia esinta ieri sera. Oltre allo Zenit, in vantaggio secondo Tuttosport, c'è anche il Porto. Il Monaco, invece, si è defilato.