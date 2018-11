Marchisio sicuro: "Juventus strutturata per vincere la Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni della Domenica Sportiva è intervenuto l’ex centrocampista della Juventus, ora allo Zenit San Pietroburgo, Claudio Marchisio che ha parlato delle ambizioni bianconere in Champions League:

La Champions: può essere l'anno buono per la Juventus? "Mi auguro di sì, sono strutturati per questo, è il progetto del presidente da un po' di anni per arrivare a questo punto. L'effetto Ronaldo, il suo arrivo ha alzato ancora di più l'asticella, non soltanto per le qualità di Cristiano Ronaldo, ma per tutto quello che si muove intorno, per la consapevolezza, per tutto quanto. Sono tra i favoriti, ma non sarà sicuramente facile vincerla, ma lo sanno benissimo, come lo sa benissimo il Barcellona, come lo sa benissimo il Manchester City e tutte quelle squadre che hanno rose importanti per poter aspirare a vincerla", riporta Tuttojuve.com.