Marchisio sulla Juve: "Rabiot dimostrerà il talento. Lione da rispettare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente all'evento Golden Boy, in programma questa sera a Torino, Clausio Marchisio ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport: "I sorteggi di Champions? E' andata bene per la Juve (col Lione, ndr), così come all'Atalanta, un po' meno al Napoli. Diciamo che a due squadre su tre è andata bene ed è un'ottima cosa per le italiane"

Che avversario è il Lione per la Juve? "È vero che sono cambiati i giocatori. Il Lione non sta attraversando un buon periodo in classifica, ha anche degli infortuni importanti e poi hanno dei problemi con i tifosi. Allo stesso tempo però è arrivato a giocare gli ottavi, quindi è una squadra da rispettare".

Che allenatore è Garcia? "Tutte le squadre in Champions sono difficili da affrontare. Lui è un allenatore che conosce bene il calcio italiano e conosce bene la Juventus. Ma sa anche che sarà dura perché quest'anno è una grande Juve. Passano i mesi e con Sarri si stanno vedendo i risultati. Adesso è tornata anche in testa alla classifica e questa partita sarà importantissima per loro".

Che ne pensi del tridente Ronaldo, Higuain e Dybala? "Da fuori vedere tre giocatori, completamente diversi l'uno dall'altro, con una grandissima qualità, è bello. Anche l'altro giorno con l'Udinese si è vista la grande classe di questi tre campioni, ma giustamente in una squadra ci vuole il giusto equilibrio e quello è il lavoro del mister".

Che idea ti sei fatto di Rabiot? "E' un grande giocatore, è giovane, e ha grandi margini di miglioramento. Ha avuto un infortunio che non gli ha dato continuità. Poi comunque è arrivato in un campionato nuovo e c'è bisogno di adattarsi. È capitato a tanti giocatori anche alla Juventus. La stagione è ancora lunga e può dimostrare tutto il suo talento e lo sta già facendo".

Come valuti i primi mesi di De Ligt in Italia? "Ottimi. Stiamo parlando di un ragazzo talmente giovane che è stato pagato tanto e prende tanti soldi e la pressione mediatica è tale,nate alta che è normale che ci possa essere un periodo di adattamento. È un ragazzo giovane che deve e può sbagliare per crescere, ma sta dimostrando che il feeling con i compagni di reparto cresce con il passare dei mesi"