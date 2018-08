Marchisio: "Ultimi giorni a Torino. A breve la mia nuova destinazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Marchisio nel corso di una diretta Instagram non si sbilancia ancora sulla sua futura squadra: "Sono gli ultimi giorni qui a Torino, sceglierò la destinazione migliore per me e la mia famiglia. Adesso andrò a salutare i miei compagni di squadra, vi terrò informati a breve".