Marchisio, un legame indissolubile che si trasforma in DNA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per raccontare la storia di Claudio Marchisio con la Juventus non bastano i numeri. Le 389 presenze con la maglia bianconera, assieme ai 37 gol e ai 42 assist descrivono un giocatore che ha scritto una pagina importante della storia del club bianconero. Il legame del Principino con la Vecchia Signora, però, è fatta anche di un legame forse, nato nel settore giovanile piemontese e portato avanti per tutta la carriera. Fino al 17 agosto scorso quando è arrivata la risoluzione dell'accordo. La storia fra Claudio Marchisio e la Juventus però non finisce e probabilmente non finirà mai. Neanche quando indosserà la divisa di un altro club, rigorosamente lontano dall'Italia. Perché il DNA bianconero non scompare. Mai.