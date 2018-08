Marchisio vicino al Principato. Da non scartare la penisola iberica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Marchisio, cresce l'ipotesi Monaco. E su Instagram c'è il suo Bonjour" titola La Stampa all'interno delle proprie pagine sportive. Le alternative al Principato non mancano: per restare in Ligue 1 c'è il Paris Saint-Germain che non gli garantirebbe di certo una maglia da titolare. cosa che invece avrebbe al Montreal Impact. E attenzione anche a Siviglia e Sporting CP.