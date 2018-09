Marchisio-Villarreal, contatto. Portogallo e Russia altre opzioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe essere la Spagna la prossima destinazione di Claudio Marchisio. Contatti in corso fra il centrocampista e il Villarreal, squadra che ha perso per infortunio Santiago Caseres. Per il Principino restano vive le piste Sporting Lisbona, Porto e Zenit.