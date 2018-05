Marchisio vuole chiudere la carriera alla Juve: presto il vertice

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Marchisio vuole chiudere la sua carriera alla Juventus. Attualmente in Cina per impegni commerciali il centrocampista bianconero, che ha ancora altri due anni di contratto, incontrerà la dirigenza nei giorni successivi al suo rientro a Torino per ribadire di voler chiudere la sua carriera con la maglia della Juventus. Da capire, però, se la società è intenzionata ancora a puntare su di lui: in caso contrario - scrive il Corriere dello Sport -, ecco che il centrocampista classe '86 potrebbe cedere alle sirene provenienti dalla MLS.