Marchisio-Zenit, 3 mln l'anno per due stagioni. Criscito e Ribalta decisivi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul contratto sottoscritto da Claudio Marchisio, da ieri ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit San Pietroburgo. L'ex Juventus, che ha detto addio al mondo bianconero dopo 25 anni, guadagnerà 3 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi due anni.

Due le persone che hanno convinto Marchisio a trasferirsi in Russia: Domenica Criscito, rientrato da poche settimane in Italia dopo sette anni a San Pietroburgo. E Javier Ribalta, ex dirigente Juve e oggi ds del club russo.