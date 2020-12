Marco Giampaolo è guarito dal Covid-19: oggi ha diretto l'allenamento del Torino

Marco Giampaolo siederà sulla panchina del Torino in occasione del derby di sabato. Il tecnico granata è risultato negativo all'ultimo tampone e oggi ha anche diretto l'allenamento. Ecco il report.

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, il tecnico Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica in preparazione alla sfida di sabato contro la Juventus. Murru ha terminato anzitempo l'odierna seduta, Verdi ha svolto solo terapie per un risentimento muscolare all'adduttore destro: le condizioni di entrambi verranno valutate domani prima dell'allenamento di rifinitura pomeridiano.