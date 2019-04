Marco Giampaolo e la grande attesa per il salto in avanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Sabatini va via rompendo qualche piatto e si porterebbe dietro Carlo Osti. In casa Sampdoria, all'improvviso, è l'ora della rivoluzione. Coinvolgerà anche Marco Giampaolo? Il ko contro il Bologna ha lasciato segni profondi e forse chiuso in via definitiva il sogno Champions, mentre per l'Europa League qualche speranza rimane, Coppa Italia (degli altri) permettendo. Il futuro del tecnico, comunque, era un mistero e tale rimane: un altro anno di contratto, ma dal diretto interessato nessuna rassicurazione esplicita. Nonostante Ferrero l'abbia blindato, a livello di dichiarazioni, più di una volta.

A Genova, Giampaolo ha fatto il massimo, o quasi. Gli si può contestare l'assenza di una ciliegina sulla torta, ma col materiale a disposizione era davvero difficile chiedergli qualcosa in più. In estate, le big sfogliano la margherita, e Giampaolo è uno dei petali. Soprattutto della Roma: magari non al primissimo posto, perché Conte è un nome di quelli che fanno tremare qualsiasi competitor. È l'unico limite di Giampaolo, forse: quello mediatico, dove per anni è passata l'immagine di un allenatore complicato, a tratti scorbutico e di sicuro troppo teorico. In blucerchiato, ha dimostrato tutto l'opposto, migliorandosi nonostante le consuete cessioni estive. Ora serve un passo in avanti: con la Sampdoria o da solo. È da anni, ormai, che ci si aspetta il grande salto di Giampaolo.