Marco Rossi: "Lavorare per il Genoa è il massimo, ne seguo i giocatori"

© foto di Federico De Luca

Marco Rossi, ex capitano del Genoa, ha svelato al sito ufficiale del club di aver iniziato una nuova avventura col club rossoblù: “Seguo come osservatore i giocatori che la società ha in giro. Viaggio in lungo e in largo, redigo relazioni, informo i responsabili. Aggiorno sullo stato delle cose. Lavorare per il Genoa è il massimo. Dopo le esperienze nel settore giovanile e con l’Under 17, ho intrapreso, d’intesa con la proprietà e il club che ringrazio, un incarico che mi fa essere operativo sui campi. Mi piace rendermi utile con queste mansioni. Mando un abbraccio a tutti”.