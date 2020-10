Marcus Thuram: "Da piccolo tifavo Milan. Mi ispiro a Lukaku ma voglio diventare più forte di lui"

Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domani contro l'Inter: "Giocare in Italia per me è emozionante. Sono nato a Parma e mio padre è stato tanti anni nel vostro Paese. Giocare in stadi come San Siro è sempre stato un sogno". Il giocatore classe '97 da piccolo tifava Milan e ora affronterà i rivali interisti: "Quando mio padre giocava nella Juve, tifavo per il Milan e quando è passato al Barcellona tifavo Real Madrid. Ma adesso sono tifoso solo del mio Borussia. Voglio segnare solo per la mia squadra". Poi un commento sull'Inter: "E' una squadra fortissima. Ammiro Lukaku da sempre, è stato una fonte di ispirazione. Spero di diventare più forte di lui".