Marelli: "Quello di Bernardeschi è rigore. Il fallo è l'assurdo abbattimento in area"

Via Twitter, anche l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato il rigore concesso al Barcellona contro la Juventus per il fallo di Bernardeschi su Ansu Fati, che non ha trovato d'accordo molti osservatori, a partire da un altro ex arbitro, Bergonzil, che sulle nostre pagine ha sollevato qualche dubbio. "Visto il rigore: è netto - scrive Marelli - il primo contatto non conta nulla, è ininfluente: il vero fallo fischiato è l'assurdo abbattimento di Ansu Fati da parte di Bernardeschi, avvenuto un mezzo metro abbondante all'interno dell'area".