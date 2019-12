Maresca: "La tecnologia? È il portiere della squadra arbitrale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista alle colonne de Il Mattino per Fabio Maresca, arbitro internazionale della sezione di Napoli, che domenica ricoprirà il ruolo di quarto uomo nella Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio: "La tecnologia? È l'ultimo baluardo a difesa della nostra prestazione. È il portiere della squadra arbitrale, nessuno vuole uscire dal campo col peso di aver condizionato un risultato. Cosa serve per arbitrare bene? Conoscere non solo il sistema di gioco, ma anche le tattiche adottate in occasione di calci da fermo e poi ognuno di noi conosce le caratteristiche tecniche di ogni singolo calciatore della Serie A"