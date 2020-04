Mariani su Zaniolo: "Il ginocchio è guarito: a luglio in campo. Magari contro la Juve"

Dopo l'ultima visita di giovedì scorso, Nicolò Zaniolo è clinicamente guarito. Il ginocchio è a posto e può avvicinarsi il rientro. Il professor Pierpaolo Mariani, che lo ha operato a gennaio, lo conferma alla Gazzetta dello Sport: "Il ginocchio è guarito e non ho nemmeno più bisogno di visitarlo. Coronavirus permettendo tornerà presto a disposizione dello staff tecnico della Roma. Se il campionato dovesse riprendere a giugno, come tutti speriamo, l'ultima giornata prevederebbe la Juventus a fine luglio. Ecco, Zaniolo potrebbe essere in campo per quella data, anche solo per qualche minuto".