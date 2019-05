Marino: "Col tempo gli juventini apprezzeranno di più il lavoro di Allegri"

© foto di Federico De Luca

"Mi sembra difficile Allegri all'Inter ma soprattutto Guardiola alla Juventus che mi è parso categorico nella smentita, oltre ai parametri economici che sono fuori da quelli che i bianconeri possono destinare all'allenatore". Così Pierpaolo Marino, ex dg dell'Atalanta che ha parlato del divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri ai microfoni di Radio Sportiva. "Le due finali di Champions sono un fiore all'occhiello per Allegri che ci ha riportato la Juventus dopo anni: esce con dignità ed orgoglio, da vincente. Gli juventini col tempo ne apprezzeranno ancora di più il lavoro alla Juve".

Il sostituto? - "Non sarà facile succedere ad Allegri, che dopo Trapattoni è l'allenatore che ha vinto più scudetti in assoluto. E ne esce bene anche la Juve: è una storia che finisce per una divergenza sulla ristrutturazione della squadra - continua Marino - che anche secondo me ha bisogno di un rinnovamento. Credo sia irriverente per la dirigenza della Juventus pensare che influisca Cristiano Ronaldo nella scelta dell'allenatore. Hanno le idee chiare, ma non sono convinto che abbiano già un altro allenatore in mano che forse sarà da liberare"