© foto di Federico De Luca

Intervenuto su Radio Sportiva, Pierpaolo Marino - direttore sportivo dell'Udinese - ha toccato vari temi. "Al momento non c'è nulla su di lui, sia noi che lui siamo concentrati sui risultati per la nostra classifica. In generale non si sta muovendo niente in Italia in vista di gennaio, non prevedo un mercato molto movimentato. Gotti? Deve fare quanto di meglio nei suoi interessi a livello di comunicazione. Gli abbiamo chiesto di aiutarci anche nella gara contro la Sampdoria, poi faremo altre valutazioni con la famiglia Pozzo. In questo momento è come un medico di famiglia che si è messo a disposizione della società".