Marino: "Importante ripartire dopo mesi orribili. Ora all'Udinese c'è grande entusiasmo"

"La ripartenza è importante ed entusiasmante. È una presa di contatto con la realtà del campionato e con una squadra di Serie A che ci aiuterà a crescere". Parole e pensieri di Pierpaolo Marino, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese che attraverso il sito ufficiale del club ha parlato dell'imminente ritorno in campo dei friulani che ieri in amichevole hanno battuto 2-0 il Brescia. L'Udinese ripartirà martedì sera contro il Torino. "Abbiamo vissuto questo periodo credo come tutti nell’incertezza di riprendere. I primi mesi della pandemia sono stati davvero terribili perché nessuno vedeva una via d’uscita. Poi c’è stata questa grande reazione e ora siamo tutti animati da un grande entusiasmo e dalla voglia che questo campionato si concluda effettivamente".