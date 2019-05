© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Sportiva, il dirigente, Pierpaolo Marino, ha parlato della Fiorentina, rispondendo anche a una domanda sul suo possibile futuro in viola, possibilità emersa nel corso degli ultimi giorni: "Montella è un bravissimo allenatore, ma deve cominciare le stagioni dall'inizio: subentrare in una Fiorentina in cui i giocatori erano molto legati umanamente a Pioli era difficilissimo per chiunque. La prossima, comunque, per lui può essere davvero una stagione di rilancio. Io come nuovo dg viola? Non voglio usare la radio né per incentivare discorsi che mi pubblicizzino, né per dare fastidio in piazze in cui si stanno concludendo i campionati".