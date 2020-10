Marino: "Nel 2011 bloccai Dybala per l'Atalanta a 4 milioni. Poi intervennero gli squali"

Amarcord di calciomercato dai microfoni di UdineseTv da parte di Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dei friulani. Oggetto della discussione Paulo Dybala, campione argentino oggi alla Juventus, che il dirigente è stato ad un passo dall'acquistare ai temi della sua avventura all'Atalanta: "Nell’ottobre del 2011, ho le carte che lo dimostrano, avevamo bloccato Dybala come Atalanta per 4 milioni e mezzo, quello era il prezzo di allora quando militava in Serie B in Argentina, poi successero cose strane perché intervennero dei grandi intermediari del calcio sudamericani (io li chiamo gli “Squali”) e all’improvviso la quotazione salì fino a 12/13 milioni. Si pensi che nell’ottobre del 2011 io avevo parlato anche personalmente con Dybala al telefono e il ragazzo ogni volta che ci affrontiamo con la Juventus viene a ringraziarmi dicendomi che quella telefonata gli portò fortuna. Non voglio togliere niente ai meriti o ai demeriti dell’Udinese perché qualcuno dice che non è stato preso perché costava troppo. Io lo avevo chiuso con l’Atalanta per 4 milioni e mezzo nell’ottobre 2011 e poi sfumò tutto perché la trattativa fu inquinata dall’intervento di personaggi che fecero lievitare indebitamente la quotazione".